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Сетчатые системы

Не нужно ждать, ваша система готова на следующий день
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Гардеробные ЛДСП

Широкая цветовая палитра, а так же имитация древесины
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Гардеробные комнаты

Разнообразные способы крепления: стена, пол, потолок
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Двери

Скроют вещи от лишних взглядов и добавят уют
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Бесплатно сделаем индивидуальный проект системы для вас

  • Мы бесплатно разработаем проект комплектации системы по предоставленным размерам
  • Произведем замеры самостоятельно, если это необходимо
  • Эффективно задействуем пространство помещения, место не пропадет напрасно
  • Подберем наполнение с учетом ваших потребностей, вам не придется приобретать ненужные детали
  • Убережем от всех частых и редких ошибок при проектировании гардеробной
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два пути к идеальной системе хранения

 

Мы сделаем бесплатный проект за вас

Пришлите нам размеры помещения, и мы предложим вам несколько вариантов гардеробных, из которых вы сможете выбрать наиболее подходящий

Заказать бесплатный проект

Вы создаёте проект сами

Воспользуйтесь нашим конструктором гардеробных и отправьте нам получившийся проект. Если его можно будет улучшить – мы расскажем обо всех возможностях

Сделаю проект сам
 
подходят для разных помещений
 
Гардеробная

ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА В ПОСТИРОЧНОЙ

Гардеробная

ГАРДЕРОБНЫЙ ШКАФ В КОРИДОРЕ

Гардеробная

ПРАКТИЧНАЯ ГАРДЕРБНАЯ СИСТЕМА В ЛОДЖИИ

Гардеробная

ПРОСТОРНАЯ И СВЕТЛАЯ ГАРДЕРОБНАЯ

 

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Гардеробные системы хранения

 
  • Идеально подходит для новой квартиры

    Идеально подходит для новой квартиры

    минимальный набор элементов создаст комфорт без ущерба для семейного бюджета
  • Система меняется вместе с вашим потребностями

    Система меняется вместе с вашим потребностями

    вы сможете легко переставлять, убирать и добавлять элементы системы самостоятельно
  • Широкая палитра цвета и имитация древесины

    Широкая палитра цвета и имитация древесины

    вы найдете идеальную фактуру и тон материала для каждого помещения в вашем доме
  • Полный порядок в вещах в любом помещении

    Полный порядок в вещах в любом помещении

    многообразие вариантов наполнения системы обеспечат эффективное хранение вещей

 
 

Бесплатный дизайн-проект

 
 

Заполните данные по помещению и мы подготовим 3Д проект1wall

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Заполняйте Ваши пожелания корректно.
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гардеробная сегодня — оплата потом

Вы можете использовать рассрочку и разделить оплату вплоть до 12 частей.

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Мы работаем с банком

Тинькофф

Вы можете выбрать

3 или 6 платежей

без удорожания

 

Элементы для гардеробной системы

 

В любой момент вы сможете самостоятельно добавить новые
элементы в систему под свои потребности

Модульная система

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Надежные полки выдерживают большое количество тяжелых вещей или инструментов

Шкафы ЛДСП

Шкафы лдсп

Выбор шкафов с нужной фактурой и тоном материала для любого помещения

Интерьерная система

ИНТЕРЬЕРНАЯ СИСТЕМА

Удобная система, которую можно подгонять под ваши потребности и запросы

Каталог элементов системы
 
Мнение руководителя
 
Интерьерная система

Чего хочет каждый наш клиент? Удобную, красивую и вместительную гардеробную, в которой можно было бы максимально просто хранить свои вещи. При этом хотелось бы получить гардеробную по невысокой стоимости, с гарантией в пару лет и, разумеется, уже завтра. Думаете, так не бывает? Гардеробная.онлайн доказала обратное уже тысячам клиентов!

Мы бесплатно разработаем для вас 3D-проект идеальной гардеробной и приедем уже завтра, чтобы его смонтировать. Всё это по приятным ценам, с длительной гарантией и с очень высоким уровнем сервиса. Убедитесь в этом сами?

Михаил Ципес

Основатель компании Гардеробная.онлайн

 
 

ДВЕРИ-КУПЕ ПОМОГУТ СПРЯТАТЬ ВЕЩИ В ГАРДЕРОБНОЙ ОТ ПОСТОРОННЕГО ГЛАЗА

 
 
Дверь-купе из ДСП
от 6500.00 р.
Дверь-купе с зеркалом
от 7200.00 р.
Стеклянные двери-купе
от 8600.00 р.
Смотреть каталог дверей
 

НАШИ КОНСТРУКТОРЫ

 
Наши конструкторы

Конструктор сетчатых систем

Хотите сами спроектировать свою идеальную, недорогую и мобильную систему хранения вещей? Тогда сетчатые системы – то, что вам нужно!

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Наши конструкторы

Конструктор ЛДСП

Хотите самостоятельно продумать эффектную гардеробную – от способов крепления до количества элементов? Тогда выбирайте конструктор ЛДСП!

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Наши конструкторы

Конструктор дверей-купе

Сколько дверей будет у вашего купе? Какого цвета? Матовые, зеркальные или с рисунком? Конструктор поможет вам создать уникальный вариант двери-купе!

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А также вы можете заказать бесплатный проект,
который мы сделаем по вашим пожеланиям

Заказать бесплатный проект
 
отзывы покупателей
 
Отзыв

Лев

Спасибо большое, Все отлично получилось!!! Очень удобно и красиво! Буду знать, что есть такая замечательная фирма и друзьям посоветую!

Отзыв

Виктория

Здравствуйте, Хочу поблагодарить за отлично сделанную работу! И за проект и за монтаж! Нам очень нравится результат!

Отзыв

Нина

Добрый день. Спасибо за прекрасную работу. Все очень хорошо. Гардеробная получилась чудесная. Спасибо еще раз ща установку. Четко, вовремя и профессионально.

Отзыв

Настя и Павел

Соседи, Привет!
Как ваши дела? Занимаетесь ли обстановкой квартиры (вопрос больше для тех, у кого с отделкой). Есть ли положительный или отрицательный опыт. Просто было бы интересно пообщаться на эту тему. Если кому интересно, мы (кв 448, А2) сделали гардеробную, точнее монтировали её. Можете зайти в гости посмотреть. Мы довольны работой и ценой, можем дать контакты ребят, которые это делали.

Отзыв

Гоша

Здравствуйте. Хочу выразить слова благодарности за великолепную гардеробную. Вы профессионалы своего дела. Для меня было сделано 4 проекта т.к. мое прощение треугольной формы, учла мои пожелания, мне порекомендовали один из вариантов и оказались правы. Большее спасибо

Отзыв

Глеб

Все удачно получилось, спасибо большое.

Отзыв

Наталья

Добрый день.
Вчера к нам приезжал ваш сотрудник, для установки системы. Хотим выразить огромную благодарность за работу сотрудника. Внимательность, пунктуальность и просто хорошее отношение к клиенту! Спасибо.

Отзыв

Гаяне

Спасибо! Кажется, здорово получилось)

Работаем по всей россии

Москва доставка 1 день

Санкт-Петербург доставка 1 день

Регионы России доставка 3-6 дней

+7 (925) 070-06-52

 

Гардеробные системы от завода производителя

 
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Компания "Гардеробная онлайн" производит и устанавливает ультрасовременные системы хранения и шкафы из дерева, с имитацией ценной древесины, металла, алюминиевого профиля, стекла, экокожи и других актуальных материалов. Вы можете выбрать нужные цвета и оттенки, тон и фактуру, подходящие к вашему интерьеру. Для нас нет ничего невозможного!

Мы в самые короткие сроки произведём расчеты и составим дизайн-проект системы под ваш запрос в двух-трёх вариантах, с учетом материалов, наполнения и размеров.

У нас представлен широкий ассортимент элементов, которые вы можете компоновать по своему желанию: полки, металлические или деревянные, сетчатые корзины, вешалки, и т.д.

Наши модульные металлические системы монтируются всего за 2 часа! В них можно переставлять местами любые элементы, менять их или добавлять новые, они подходят для любых помещений: гардеробных и ванных комнат, гаражей, лоджий, балконов и т.д.

Если вы не сторонник открытого хранения, мы предложим вам приобрести двери-купе (раздвижные или подвесные) или межкомнатную перегородку. Наши двери для вас всегда по самой привлекательной цене, ведь мы производители. Мы предлагаем быструю доставку и монтаж, а также 3 года гарантийного обслуживания.

Грамотно спланированная гардеробная не занимает много места!

Каждый год наша компания собирает и поставляет по Москве и области более 1500 систем хранения. Доставку в регионы осуществляем с помощью транспортных компаний.

Преимущества работы с нами

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Оплата по факту

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Вызов замерщика и проект бесплатно

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Гарантия качества по договору

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Оперативно и точно в срок

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Качественные и бюджетные решения

Если у вас появились вопросы, наши менеджеры вам помогутЗадать вопрос

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