Гардеробные системы хранения

Мы сделаем бесплатный проект за вас
Пришлите нам размеры помещения, и мы предложим вам несколько вариантов гардеробных, из которых вы сможете выбрать наиболее подходящийЗаказать бесплатный проект
Вы создаёте проект сами
Воспользуйтесь нашим конструктором гардеробных и отправьте нам получившийся проект. Если его можно будет улучшить – мы расскажем обо всех возможностяхСделаю проект сам
ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА В ПОСТИРОЧНОЙ
ГАРДЕРОБНЫЙ ШКАФ В КОРИДОРЕ
ПРАКТИЧНАЯ ГАРДЕРБНАЯ СИСТЕМА В ЛОДЖИИ
ПРОСТОРНАЯ И СВЕТЛАЯ ГАРДЕРОБНАЯ
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Идеально подходит для новой квартирыминимальный набор элементов создаст комфорт без ущерба для семейного бюджета
Система меняется вместе с вашим потребностямивы сможете легко переставлять, убирать и добавлять элементы системы самостоятельно
Широкая палитра цвета и имитация древесинывы найдете идеальную фактуру и тон материала для каждого помещения в вашем доме
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Вы можете использовать рассрочку и разделить оплату вплоть до 12 частей.Заказать звонок
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Чего хочет каждый наш клиент? Удобную, красивую и вместительную гардеробную, в которой можно было бы максимально просто хранить свои вещи. При этом хотелось бы получить гардеробную по невысокой стоимости, с гарантией в пару лет и, разумеется, уже завтра. Думаете, так не бывает? Гардеробная.онлайн доказала обратное уже тысячам клиентов!
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Основатель компании Гардеробная.онлайн
Конструктор сетчатых систем
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Конструктор дверей-купе
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А также вы можете заказать бесплатный проект,
который мы сделаем по вашим пожеланиям
Лев
Спасибо большое, Все отлично получилось!!! Очень удобно и красиво! Буду знать, что есть такая замечательная фирма и друзьям посоветую!
Виктория
Здравствуйте, Хочу поблагодарить за отлично сделанную работу! И за проект и за монтаж! Нам очень нравится результат!
Нина
Добрый день. Спасибо за прекрасную работу. Все очень хорошо. Гардеробная получилась чудесная. Спасибо еще раз ща установку. Четко, вовремя и профессионально.
Настя и Павел
Соседи, Привет!
Как ваши дела? Занимаетесь ли обстановкой квартиры (вопрос больше для тех, у кого с отделкой). Есть ли положительный или отрицательный опыт. Просто было бы интересно пообщаться на эту тему. Если кому интересно, мы (кв 448, А2) сделали гардеробную, точнее монтировали её. Можете зайти в гости посмотреть. Мы довольны работой и ценой, можем дать контакты ребят, которые это делали.
Гоша
Здравствуйте. Хочу выразить слова благодарности за великолепную гардеробную. Вы профессионалы своего дела. Для меня было сделано 4 проекта т.к. мое прощение треугольной формы, учла мои пожелания, мне порекомендовали один из вариантов и оказались правы. Большее спасибо
Глеб
Все удачно получилось, спасибо большое.
Наталья
Добрый день.
Вчера к нам приезжал ваш сотрудник, для установки системы. Хотим выразить огромную благодарность за работу сотрудника. Внимательность, пунктуальность и просто хорошее отношение к клиенту! Спасибо.
Гаяне
Спасибо! Кажется, здорово получилось)
Москва доставка 1 день
Санкт-Петербург доставка 1 день
Регионы России доставка 3-6 дней
+7 (925) 070-06-52
Компания "Гардеробная онлайн" производит и устанавливает ультрасовременные системы хранения и шкафы из дерева, с имитацией ценной древесины, металла, алюминиевого профиля, стекла, экокожи и других актуальных материалов. Вы можете выбрать нужные цвета и оттенки, тон и фактуру, подходящие к вашему интерьеру. Для нас нет ничего невозможного!
Мы в самые короткие сроки произведём расчеты и составим дизайн-проект системы под ваш запрос в двух-трёх вариантах, с учетом материалов, наполнения и размеров.
У нас представлен широкий ассортимент элементов, которые вы можете компоновать по своему желанию: полки, металлические или деревянные, сетчатые корзины, вешалки, и т.д.
Наши модульные металлические системы монтируются всего за 2 часа! В них можно переставлять местами любые элементы, менять их или добавлять новые, они подходят для любых помещений: гардеробных и ванных комнат, гаражей, лоджий, балконов и т.д.
Если вы не сторонник открытого хранения, мы предложим вам приобрести двери-купе (раздвижные или подвесные) или межкомнатную перегородку. Наши двери для вас всегда по самой привлекательной цене, ведь мы производители. Мы предлагаем быструю доставку и монтаж, а также 3 года гарантийного обслуживания.
Грамотно спланированная гардеробная не занимает много места!
Каждый год наша компания собирает и поставляет по Москве и области более 1500 систем хранения. Доставку в регионы осуществляем с помощью транспортных компаний.
Преимущества работы с нами
Оплата по факту
Вызов замерщика и проект бесплатно
Гарантия качества по договору
Оперативно и точно в срок
Качественные и бюджетные решения
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